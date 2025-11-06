«Пентаграмма в квестах для школьников»: в Госдуме предложили запретить сатанинские игры и заменить их церквями
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В Государственной думе РФ предложили запретить квесты, содержащие сатанистскую* тематику или соответствующие элементы. С такой инициативой в интервью интернет-изданию «Абзац» выступил член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко.
По его словам, подобные развлекательные мероприятия представляют духовную опасность для их несовершеннолетних участников. Депутат потребовал установить ответственность для организаторов таких квестов.
«Душа не заполнена верой в Бога, в Иисуса Христа, поэтому люди начинают смотреть в другую сторону, их тащит понятно кто. Родителям лучше водить детей в храм, церковь, воскресную школу, чтобы с ними священник разговаривал», — сказал Марченко.
По его убеждению, интерес к сатанизму возникает из-за духовной пустоты, а священнослужители способны помочь подрастающему поколению избежать увлечения деструктивной символикой.
Поводом для обсуждения этого вопроса послужил инцидент в Челябинске, где школьники посетили квест с изображением пентаграммы*.
*Международное движение сатанизма признано в России экстремистским, его деятельность на территории страны запрещена.