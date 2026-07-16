Пентхаус за ₽3,4 млрд: Kalinka показала самую дорогую новостройку Москвы
Kalinka: самые дорогие апартаменты в новостройке Москвы продаются за ₽3,4 млрд
Самый дорогой лот на первичном рынке Москвы оценили в ₽3,4 млрд. По данным исследования экосистемы Kalinka, которые приводит ТАСС, речь идет о пентхаусе площадью почти 1,7 тысячи квадратных метров в жилом комплексе на Софийской набережной, где квадратный метр стоит около ₽2 млн.
Вторую строчку заняли апартаменты в ЖК на Тверской улице: более тысячи квадратных метров за ₽3,2 млрд. Цена «квадрата» там достигла ₽3 млн, что стало самым высоким показателем среди всех представленных лотов. Замыкает тройку клубный дом на Кузнецком мосту — апартаменты за ₽2,3 млрд.