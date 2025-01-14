Уральская авиакомпания довела до слез онкобольную девочку из Екатеринбурга

Екатеринбурженка заявила URA.RU , что уже три месяца пытается получить компенсацию от «Уральских авиалиний» за испорченный багаж ее тяжелобольной дочки, которая разревелась и сильно переживала из-за чемодана.

История развернулась 3 октября. По словам екатеринбурженки, она и ее дочь Виолетта возвращались рейсом уральской компании из Москвы после операции. В аэропорту Кольцово они пытались найти свой багаж, но он так и не приехал. Пришлось спустя несколько часов уезжать домой, предварительно оставив на стойке адрес доставки на случай обнаружения вещей.

«4 октября к нам приехала машина с багажом. Увидев чемодан, мы были в шоке: он был разорван, ручка сломана, а внутри все помято. Дочка разревелась, ведь чемодан принадлежал ее однокласснице, и возвращать его в таком состоянии было невозможно», — посетовала Новикова.

По словам женщины, она написала заявление на компенсацию из-за порченого багажа еще 7 октября, но в компании через месяц ей заявили, что ничего не зарегистрировано. Пассажирка уточнила, что предоставила фотографии в подтверждение порчи багажа.

Собеседница отметила, что не стала запрашивать моральный ущерб за пролитые слезы дочери, которой нельзя так переживать ввиду ее диагноза. Тем более, семья отдает много денег не лечение и к неприятности с багажом была не готова. Из-за этого екатеринбурженка попросила только пять тысяч рублей, в которую оценила стоимость чемодана. Цель — просто вернуть новую сумку владелице и успокоить дочь.

«Они ведь довели ее тогда до слез. К сожалению, похоже, что авиакомпания не намерена решать нашу ситуацию, и мне остается только обратиться в Роспотребнадзор для защиты своих прав», — отметила женщина.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» ответили на запрос журналистов. Там заявили, что проводят проверку, а заявление пассажирки находится в работе и никто его не терял. Женщине направили письмо с просьбой указать реквизиты, но она якобы сама не выходила на связь. Ее попросили сделать это в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что рейс из Нью-Йорка экстренно сел в Казани из-за пьяного дебошира.