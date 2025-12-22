В России обнаружили новый подтип гонконгского гриппа

Фото: [ Люди в масках в период эпидемии коронавируса/Медиасток.рф ]

В России выявили новую мутацию вируса гриппа, сообщила ТАСС директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

По ее словам, новая мутация — подтип K, является генетическим вариантом известного вируса A(H3N2). Она отметила, что рост распространенности этого штамма в последнее время довольно высок.

На данный момент информации, указывающей на то, что новый подтип вызывает более тяжелое течение болезни или приводит к серьезным осложнениям чаще, чем другие циркулирующие штаммы гриппа, нет.

Важным является тот факт, что подтип K сохраняет чувствительность к стандартным противовирусным препаратам, таким как осельтамивир и занамивир.

«Это означает, что типичные виды вируса, с которыми мы встречаемся каждый год, претерпевают минимальные мутации и изменения своего генетического состава, именно в связи с этим не добиваемся 100% эффективности вакцины, всегда есть окошко для измененных вариантов вируса, которые могут поражать человека», — предупредила Вахрушева.

Врач также напомнила о явлении «антигенного дрейфа» — постоянных небольших мутаций в поверхностных белках вируса. Именно из-за этого дрейфа состав противогриппозных вакцин ежегодно пересматривается.

Хотя вакцина, разработанная для сезона 2024-2025 годов, направлена против вируса A(H3N2), ее эффективность против новых вариантов, включая подтип K, может быть несколько снижена, но она все равно обеспечивает определенную степень защиты и облегчает течение болезни.

Грипп, включая новый подтип, не лечится антибиотиками с первого дня. Антибактериальные препараты может назначить только врач в случае развития бактериальных осложнений (например, пневмонии или отита).

Основа терапии — обильное теплое питье, постельный режим и симптоматические средства (жаропонижающие, препараты от боли в горле).

По эпидемиологическим прогнозам, пик заболеваемости гриппом, включая подтип A(H3N2) и его варианты, ожидается к середине января 2026 года. Медики рекомендуют не пренебрегать мерами профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, носить маски в местах скопления людей и рассмотреть возможность вакцинации, если она еще не была проведена.

