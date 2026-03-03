Перебронировать и не паниковать: инструкция для тех, кто собирался в ОАЭ

Эскалация на Ближнем Востоке заставила красноярских туристов срочно перекраивать планы на отдых. После того как 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану, а Тегеран ответил атаками на американские базы в регионе, привычно безопасные Эмираты оказались в зоне риска. В результате часть путешественников, уже купивших туры в ОАЭ, предпочли не рисковать, пишет Ngs24.ru ⁠.

Директор турагентства «Центр горящих туров» Любовь Катеренюк рассказала, как сейчас выстраивается работа с клиентами. По ее словам, главное — разделить туристов на тех, кто организовывал поездку самостоятельно, и тех, кто брал пакетный тур. Первым придется решать проблемы индивидуально, вторым помогают туроператоры.

Катеренюк пояснила, что крупные туроператоры, работающие с массовыми направлениями, ежегодно отчисляют средства в программу «Турпомощь» и имеют страховку на случай чрезвычайных ситуаций. Именно они обязаны в нештатных условиях оплачивать проживание туристов в отелях и, когда станет возможно, вывозить их домой за свой счет. Цена для туристов при этом не меняется — все дополнительные расходы ложатся на оператора.

Тем, кто только планировал отпуск или уже оформил путевку, предлагают три варианта: перебронировать отдых в другой стране, отказаться от тура с возвратом денег или заморозить средства и перенести поездку на другие даты.

Катеренюк привела пример: клиенты агентства, которые должны были лететь в ОАЭ 8 марта, уже сегодня перебронируют тур на Вьетнам. Выбор пал на отель аналогичного уровня с хорошим шопингом, но в более безопасном регионе.

Что касается текущего спроса, то Турция, по словам эксперта, продолжает бронироваться, хотя некоторые туристы в панике просят заменить ее на Таиланд, Вьетнам или Китай. А вот Египет, несмотря на формальную безопасность, большого ажиотажа не вызывает — вероятно, сказывается нервозность из-за близости к конфликту.

В самих Эмиратах ситуацию берут под контроль местные власти. Департамент культуры и туризма Абу-Даби и руководство Рас-эль-Хаймы уже объявили, что продлевают проживание туристов за свой счет. Авиакомпании тоже начали вывозить людей: 2 марта первые самолеты отправились из ОАЭ в Россию.