Перечислены неготовые к российской зиме автомобили

Сильные морозы наступили неожиданно, что стало серьезным испытанием для автомобилистов. Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, каким образом можно определить, что автомашина не подходит к зиме. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, любой автомобиль подходит под наши погодные условия, главной причиной неготовности является некомпетентность водителя.

Эксперт добавил, что многие в начале этого года бегали с проводами и носили аккумуляторы, поскольку последние уже выработали ресурс.

По его мнению, необходимо всегда обслуживать автомобиль, причем раньше, чем наступит пора перед ТО.