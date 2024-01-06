Перечислены способы отстирать скатерть после новогодних застолий

Радости новогодних каникул могут омрачить трудности послепраздничной уборки. По словам эксперта Ольги Рыжковой, очистить ее реально, однако сначала следует определить вид ткани, из которых скатерть сделана. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что полиэстер следует чистить жидкими средствами для стирки, хлопок — стиральным порошком, а лен нужно стирать с порошком кроме случаев, если ткань окрашена.

По мнению эксперта, при наличии водоотталкивающей пропитки следует использовать исключительно гель для стирки мембранных тканей.

Она отметила, что пятна перед стиркой рекомендуется обработать пятновыводителем.