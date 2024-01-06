Перечислены важные принципы уборки квартиры после Нового года
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Наступление нового года является порой перемен и обновления, в том числе и интерьера. Дизайнер Ксения Кузнецова рассказала, как правильно расхламить квартиру. Об этом сообщает Life.ru.
По ее словам, следует отдавать приоритет сезонности, то есть убрать подальше те принадлежности и вещи, которые не понадобятся в ближайшие несколько месяцев.
Эксперт добавила, что крайне важно поддерживать чистоту ежедневно, то есть регулярно класть вещи на свое место.
По ее мнению, не следует хранить годами ненужные вещи.