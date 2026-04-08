Перечислят деньги за звонок: на дорогах Приамурья вводят новые правила поощрения против лихачей

Власти Приамурья приступают к масштабному технологическому обновлению системы дорожного надзора. В 2026 году безопасность на трассах региона будут обеспечивать летающие инспекторы, детекторы уровня шума и автоматизированные светофорные объекты. Об этом пишет дзен-канал «Что-то на дальневосточном».

Итоги работы и развитие дорожной инфраструктуры

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел детальный анализ деятельности Центра организации дорожного движения, который начал функционировать в ноябре прошлого года. Глава региона подчеркнул, что работа данного подразделения выстроена эффективно и к настоящему моменту не вызывает существенных замечаний. Сегодня Центр координирует работу интеллектуальных транспортных систем, управляет комплексами фотовидеофиксации нарушений и курирует деятельность службы Дорожный патруль, а также пункты автоматического весогабаритного контроля.

По словам губернатора, специалисты ведомства осуществляют непрерывный мониторинг состояния транспортных артерий и проводят глубокую аналитику причин возникновения аварийных ситуаций. Особое внимание уделяется передвижению тяжелой техники. Василий Орлов отметил, что ключевой задачей администрации остается сохранение дорожного полотна в надлежащем состоянии и формирование у владельцев большегрузов культуры ответственного вождения.

Технологические инновации и методы поощрения в 2026 году

Руководитель области положительно высказался о внедренной практике денежных вознаграждений для граждан за предоставление проверенных сведений о водителях, находящихся за рулем в состоянии опьянения. В текущем году технологический арсенал региональных служб пополнится новейшими разработками. Для фиксации нарушений общественного порядка и ПДД на дорогах начнут применять специальные шумомеры и беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, в городах Приамурья появятся умные светофоры. Эти устройства способны самостоятельно анализировать плотность транспортных потоков и корректировать фазы движения в режиме реального времени.