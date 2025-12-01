«Перед этим померкнут все разборки». Симоньян предсказала глобальное сражение человечества с искусственным интеллектом

Главный редактор МИГ «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян убеждена, что мировое сообщество стоит на пороге глобального столкновения с технологиями искусственного интеллекта.

Выступая в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», она подчеркнула неизбежность этого конфликта.

«Нас всех ждет большое сражение с искусственным интеллектом, что, мне кажется, уже представляется очевидным более-менее всем, кто хоть как-то близко знаком с этой темой», — сказала Симоньян.

По ее оценке, на фоне грядущих технологических трансформаций нынешние геополитические противоречия могут утратить свою остроту. Журналистка предположила, что «вот эти уже геополитические разборки, они настолько померкнут перед тем, что светит нам как человечеству в ближайшие годы».

