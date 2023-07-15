Перед Крымским мостом снова выстроилась очередь из автомобилей

Сегодня утром перед переправой со стороны Краснодарского края выстроилось больше трехсот машин.

С 1 июля на полуострове открыт высокий туристический сезон. В связи с этим на его территорию хлынул поток делающих отдохнуть. Поскольку авиасообщение с остальными регионами России отсутствует, то автомобильные дороги очень востребованы. Службы досмотра на подъездах к Крымскому мосту периодически перестают справляться с транспортным потоком.

«На 07:00 в очереди со стороны Тамани находится 304 транспортных средства», - сообщил микроблог, в котором регулярно публикуется информация о загруженности дорог в районе переправы.

Досмотровые службы в состоянии пропустить через себя такое количество транспорта примерно за час. Со стороны самого Крыма никаких очередей нет.