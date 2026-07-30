Передача показаний через «Госуслуги Дом» стала проще в Подмосковье

В Московской области напомнили о новых правилах расчета за холодную воду. Снизить риск повышенных начислений можно через своевременную передачу данных в приложении «Госуслуги Дом».

С 1 января 2026 года в Московской области вступили в силу обновленные правила расчета платы за холодное водоснабжение для потребителей, не оснащенных приборами учета воды.

Ранее при отсутствии счетчиков начисления производились по нормативу с применением повышающего коэффициента 1,5. В соответствии с новыми правилами его значение увеличено до 3, что привело к росту платежей для соответствующих категорий граждан.

Изменения касаются собственников жилья без установленных приборов учета при наличии технической возможности их установки, владельцев с просроченной поверкой счетчиков, пользователей неисправных приборов, а также тех, кто не обеспечивает доступ представителям управляющих организаций для проверки оборудования и снятия показаний.

В профильных структурах отмечают, что обновленный порядок направлен на повышение точности учета потребления ресурсов и более справедливое распределение коммунальных расходов среди жителей многоквартирных домов.

Для снижения риска дополнительных начислений гражданам рекомендуют своевременно устанавливать и обслуживать приборы учета, регулярно передавать показания и контролировать сроки поверки. Передать данные можно через приложение «Госуслуги Дом», которое позволяет быстро и удобно направлять информацию в управляющие организации.

Просто и быстро можно передать показания счетчиков можно через «Госуслуги Дом».