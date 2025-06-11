Передача Украине сотен тел солдат ВСУ попала на видео

На видео канала RT показали процесс подготовки и начала процедуры, которая проходит на фоне продолжающегося конфликта. В тот же день России вернули тела 27 погибших военных.

Операция по обмену проводится при посредничестве российско-украинской рабочей группы. Как сообщил помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах, процесс организован в соответствии с международными гуманитарными нормами.

Кадры RT показывают подготовку тел к транспортировке с соблюдением всех необходимых процедур. Самое начало обмена проходило без нареканий.

Отметим, что обмен стал одним из крупнейших с начала СВО. Ранее подобные процедуры уже проводились, но в значительно меньших масштабах.

Ранее политолог назвал причины отказа Киева забирать тела погибших военных.