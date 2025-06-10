Официальные представители Российской Федерации сообщили о готовности передать Киеву тела шести тысяч погибших украинских военных. Обмен должен был состояться в приграничной территории. Тем не менее власти киевского режима от взаимодействия по указанному вопросу уклоняются. Политолог Александр Дудчак рассказал, почему власти Незалежной не готовы принять погибших военнослужащих. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, причина указанной позиции киевского режима очевидна – нежелание и неспособность расплатиться с родственниками погибших военных. Более того, расплачиваться они не собирались изначально, так как было много условий, чтобы выплатить деньги. И теперь киевский режим поставили перед фактом, перед всем миром.

Эксперт пояснил, что на сегодняшний день российская сторона может передать 46 тыс. погибших, личности которых установлены. Таким образом, необходимо будет выплатить более 16 млрд долларов. Киев выплачивать это не собирается. И для Зеленского все очевидно: «Умер – молодец, задачу свою ты выполнил, мы за тебя когда-то получили пушки, патроны и танки» - такое подтверждение его отношения к военнослужащим.

По его мнению, к тому же у киевского режима отсутствует техническая возможность принять тела всех погибших. Однако ряд зарубежных партнеров предлагал техническую помощь в указанном вопросе, однако ее власти киевского режима отклонят.

Ранее Песков сообщил о неопределенности ситуации при обмене погибшими с Украиной.