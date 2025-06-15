В средствах массовой информации появились фотографии, на которых запечатлён процесс передачи Украине 1200 тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины в соответствии с договорённостями, достигнутыми в Стамбуле. Однако, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации, Украина не предоставила ни одного тела.

На видео запечатлён процесс транспортировки тел военнослужащих ВСУ из грузовых автомобилей в поезд. Сотрудники в защитных костюмах перемещают пакеты с телами.

Ранее сегодня стало известно о том, что тела украинских боевиков были переданы российской стороне. По информации, полученной от источника, Киев не предоставил Москве ни одного тела. Аналогичная ситуация наблюдалась и накануне.

14 июня Российская Федерация передала Украине 1200 тел погибших военнослужащих ВСУ, но Киев не предоставил ни одного тела в ответ.

А перед этим, 11 июня, Российская Федерация передала Украине тела 1212 украинских военнослужащих, которые погибли в ходе боевых действий. В ответ на это Киев передал России останки 27 военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации.