Передал теще 6,5 млн на квартиру: москвич не смог отсудить деньги после развода

Московский суд отклонил иск жителя столицы к своей бывшей теще о возврате 6,5 миллиона рублей, которые он ранее передал ей на приобретение недвижимости. С материалами данного дела ознакомились корреспонденты РИА Новости.

Согласно судебным документам, денежные средства были переданы истцом в период, когда он состоял в браке с дочерью ответчицы. Однако после развода мужчина потребовал вернуть ему деньги, утверждая, что они были предоставлены в качестве займа. Получив отказ, он подал иск о взыскании неосновательного обогащения.

В обоснование своих требований истец указал, что данная сумма сопоставима с его заработком за семь лет, и у него не было намерения делать столь дорогостоящий подарок человеку, не являющемуся его близким родственником, в ущерб интересам собственных детей.

Со своей стороны, ответчица не признала иск. В суде она пояснила, что семья ее дочери проживала в ее квартире, и она оказывала им финансовую поддержку. Покупка новой квартиры, частично оплаченная за счет спорных средств, была инвестицией для последующей сдачи в аренду с целью улучшения материального положения семьи, а в будущем — передачи собственность внучкам, которые являются детьми самого истца.

Женщина настаивала на том, что переданные деньги являлись частью семейных отношений, а исковые требования расценила как попытку недобросовестного обогащения. Суд, изучив все обстоятельства, встал на сторону ответчицы и отказал в удовлетворении иска.

