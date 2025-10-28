Передняя стойка авто скрывает пешеходов и велосипедистов, и это сделано намеренно

Современные автомобили имеют массивные передние стойки (А-стойки), которые существенно ограничивают обзор водителя. Ранее стойки были узкими, но требования к краш-тестам, ударопрочности и жесткости кузова заставили автопроизводителей усиливать их металлом и сенсорами, сообщает 32cars .

Использовать более тонкие стойки возможно с применением углеродных композитов, бористой стали или алюминия, но это увеличивает стоимость машины. Производители предпочитают обходиться «костылями» — камерами, датчиками и зеркалами, создающими иллюзию полного обзора.

Главная проблема заключается в том, что безопасность стала приоритетом рейтингов и маркетинга, а не практического обзора. В результате водители вынуждены наклоняться и поворачивать голову на перекрестках, чтобы заметить пешеходов, велосипедистов и другие препятствия.

Ирония заключается в том, что та самая стойка, которая повышает защиту при аварии, одновременно создает опасность в обычной езде. Автомобили стали прочнее, но водители видят меньше, а технологии не полностью компенсируют физические ограничения.

