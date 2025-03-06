Передовой опыт и технологии «Щелковского водоканала» могут расширить на все Подмосковье

«Щелковский Водоканал» — второе по величине предприятие в сфере ЖКХ на территории Подмосковья. Здесь автоматизированы ключевые процессы, в том числе по транспортировке питьевой воды и стоков в округе. Система максимально отлажена и стабильна, и во многом благодаря аварийно-диспетчерской службе.

Специалисты в режиме реального времени следят за работой насосных станций водопровода и станциями перекачки стоков. Это не менее 73 объектов. Постоянный контроль и слаженность позволяют оперативно реагировать на аварии и устранять их в кратчайшие сроки.

Во время визита Ирина Гринивецкая изучила весь функционал, опыт оснащения водозаборных узлов и многое другое. Экскурсию проводил гендиректор щелковского водоканала Андрей Кононов. Он подробно рассказал о работе комплекса, об автоматике и программно-аппаратном обеспечении. Пришли к выводу, что щелковский опыт может стать полезным для всего региона.

«Это действительно передовой опыт, который нужно масштабировать на всю Московскую область для того, чтобы в проактивном режиме предотвращать аварийные ситуации, работать над их своевременным устранением. Основная цель – это подача качественного ресурса нашим жителям», — отметила Ирина Гринивецкая.

Сейчас в министерстве ЖКХ рассматривают варианты применения цифровизации организаций, ответственных за снабжение. Это позволит осуществлять более серьезный контроль основных параметров работы КНС и водозаборных узлов.