«Передышка» от долгов: в Подмосковье разъяснили, как контрактники могут приостановить взыскания

Бойцы, отправляющиеся в зону СВО, имеют законное право приостановить или полностью прекратить исполнительное производство по своим долгам. Для этого достаточно подать соответствующее заявление в любом территориальном отделении службы судебных приставов на всей территории России, что максимально упрощает процедуру для мобилизованных из разных регионов.

Особую практическую пользу представляет инициатива подмосковных приставов, организовавших в пункте отбора на контрактную службу в Балашихе специальный дежурный пункт. Здесь судебные приставы-исполнители ежедневно оказывают военнослужащим бесплатную юридическую помощь: проверяют наличие открытых производств и помогают правильно оформить все документы для их приостановления. Это критически важно, так как избавляет бойцов от бюрократических проволочек и возможных ошибок в последний момент перед отправкой на фронт.

Ключевой акцент, по словам Тагаева, делается на прекращении взысканий по кредитам. Для реализации этого права к заявлению необходимо приложить копию контракта о прохождении службы сроком от одного года, заключенного с 1 декабря 2024 года, либо соответствующую справку из Минобороны.

Таким образом, государство через ФССП предоставляет контрактникам не просто отсрочку, а реальный юридический инструмент для финансовой «передышки», позволяя сосредоточиться на выполнении боевых задач без давления со стороны коллекторов и приставов.

Ранее сообщалось, что приставы Подмосковья помогают бойцам СВО и в тылу.