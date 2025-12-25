За рамками должностной инструкции: приставы Подмосковья помогают бойцам СВО и в тылу

Руководитель Главного управления ФССП по Московской области Андрей Тагаев в интервью REGIONS рассказал о широкой гражданской инициативе, которую проявляют сотрудники ведомства, выходя далеко за рамки своих профессиональных обязанностей.

Судебные приставы региона на постоянной основе организуют и участвуют в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, мирного населения на освобожденных территориях и детских учреждений. Эта деятельность, по словам Тагаева, стала органичным дополнением к их основной правовой работе по поддержке военнослужащих и членов их семей.

Практическая польза таких инициатив заключается в создании эффективного и мотивированного канала адресной помощи. Ключевым фактором здесь является личная сопричастность: у многих сотрудников управления родственники — мужья, сыновья, отцы — находятся на передовой, а некоторые коллеги сами выполняют задачи в зоне СВО. Это превращает абстрактную «помощь» в конкретное, остро эмоционально заряженное дело, где каждый собранный предмет — от лекарств до теплых вещей — проходит через личную проверку на необходимость.

Таким образом, пример подмосковных приставов демонстрирует модель социально ответственной работы государственной структуры, где профессиональная компетенция усиливается личной мотивацией сотрудников.

