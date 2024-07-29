Переехал из общежития в собственной квартиру: Инженер купил жилье в Химках благодаря «Соципотеке»

Программа «Социальная ипотека» помогла инженеру из городского округа Химки приобрести двухкомнатную собственную квартиру. Об этом заявили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Сергей Барышев работает в Научно-производственном объединении «Энергомаш им. академика В. П. Глушко», а его стаж уже больше 10 лет. По словам обладателя сертификата, научной литературой он зачитывался с детства.

«У меня очень разносторонняя профессия. Нет монотонной одинаковой рутины, постоянно приходится сталкиваться с чем-то новым. Это меня увлекает, заставляет идти дальше, развиваться», — говорит он.

Сергей жил в общежитии. Видя, как коллеги решают свои жилищные проблемы с помощью «Социальной ипотеки», он тоже принял участие в программе. Новоселье инженер отметил в двухкомнатной квартире. По его словам, свое жилье дает уверенность в завтрашнем дне. Ведь когда есть база, дальше проще строить планы на будущее.