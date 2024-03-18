Переехала в Подмосковье из Калмыкии: Акушер-гинеколог и ее семья уже отметили новоселье в Мытищах

Акушер-гинеколог Наталия Санджиева переехала в Подмосковье из Калмыкии после того, как узнала о программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что Наталья мечтала стать медиком с детства. Как признается, ее привлекало все, но самое главное — помогать людям. Сейчас рабочий стаж обладательницы сертификата достиг 15 лет.

«На работе у себя в Калмыкии я узнала о программе «Социальная ипотека». Проверила все требования, необходимые условия. Мои данные оказались подходящими, и я решалась на переезд в Московскую область», — говорит она.

Врач устроилась в ГБУЗ МО «Мытищинская городская клиническая больница». Вместе с Наталией переехала ее семья — муж и две дочери-младшеклассницы. Сначала снимали жилье. Сейчас у них собственная квартира.

Известно, что они приобрели «трешку» на вторичном рынке с ремонтом, чтобы сразу можно было въезжать. Кое-что пришлось доделать самим, но это уже мелочи. По словам Татьяны, они поселились в очень хорошем районе, рядом школа и удобно добираться до работы.