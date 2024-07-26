Накануне СВО жительница Украины приехала по делам в Россию и осталась. Она узнает об изменениях на родине через родных и знакомых. Она рассказала KP.RU , как условия жизни скатились до «средневековых».

Опустевшие улицы, косые взгляды, закрытые торговые точки: это еще не самое страшное, что можно встретить в Киеве. По словам украинки Ольги, проживающей теперь в России, знакомые теперь вступили в борьбу за бесперебойное электричество, работу метро и жизненно необходимые услуги.

Например, на Украине наблюдается дефицит кадров во всех сферах, в том числе и в здравоохранении. То число специалистов, что остались, выполняют свою работу неохотно. По словам знакомых Ольги, однажды соседку с инсультом выносили на руках с 10 этажа сами жители, а фельдшеры стояли у транспорта и «даже не дергались».

На фоне проблем с электричеством жители шутят, что киевский мегамаркет «Эпицентр» стал оазисом среди пустыни. Только там бывает свет, работают кондиционеры, спасающие от удушающей жары.

«Работы в Киеве мало, и народ сидит на дачах. Сейчас жарко, у всех отличные помидоры, перец, баклажаны. А если свет дают, сразу начинаю консервировать на зиму — бог его знает какой будет зима. А те, кто в городе остался, на улицы редко выходят — все больше по домам сидят», — рассказала украинка.

Мужчин тем временем откровенно крадут с улиц. Это еще одна из причин сидеть дома и прятаться, в противном случае выдадут автомат и отправят в ВСУ.

Собеседница отметила, что многие семьи в конфликтах, несмотря на то, что уже похоронили после передовой своих близких. Пока старшее поколение поддерживает СВО, молодое становится «в позу». Дополнительной темой для споров стало убийство русофобки Ирины Фарион. Убежденная «бандеровка» призывала к убийствам русским, участвовала в митингах 2014 года, занималась активной пропагандой. У нее были сторонники, но, как оказалось, многие украинцы вздохнули с облегчением даже при своем негативном отношении к России. После убийства Фарион появился шанс на возрождение общества по защите русского языка во Львове.

Многие киевляне стали осознавать, насколько устали от негативных перемен. Они хотят, чтобы скорее закончился конфликт и в стране навели порядок. Надеяться на мэра Кличко они уже явно не могут.

Ранее сообщалось, что немец сбежал в Россию из-за невыносимых условий для жизни в Германии.