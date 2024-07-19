Гражданин Германии покинул ФРГ и обосновался в России. Он сравнил Калининград и немецкие города, и понял, что не хочет возвращаться к невыносимым условиям на родине. Историю эмигранта публикует RT .

Александр — сын бывшего военного контрразведчика ГДР. В Германии он развивал свой бизнес, но в последние годы вести предпринимательскую деятельность стало невозможно. Оставив свое дело и родину, немец перебрался в Калининград.

Александр начал видеть изменения в Германии еще отчетливей после 2022 года. По его словам, негативные перемены происходят на информационном поле, в области ЖКХ и других. От этого прежде всего страдает население, но власти не идут по пути улучшения ситуации.

«В новостях, которые там показывают по ТВ, все факты перевернуты. Постоянное ощущение фальши. Немцев пытаются убедить, как плохо живут люди в России, но при этом в новостях не говорят, что власти ухудшили условия жизни своего же народа. Жить в Германии стало невыносимо», — отметил Александр.

По словам собеседника канала, когда-то за коммунальные услуги в месяц приходилось платить 70 евро, что недешево. Однако со временем цены выросли и сейчас достигли 200 евро в месяц. Платить такие суммы может далеко не каждый, приходится жестко экономить и от чего-то отказываться. При этом вразрез с политикой и пропагандой идти нельзя, в том числе и говорить о дружбе и партнерстве Россией. Это при том, что 70% немцев из бывшей ГДР поддерживают Москву.

Теперь Александр пытается устроить новую жизнь и бизнес уже в Калининграде по совету отцу. Он считает, что в этом месте ему будет куда безопаснее и лучше, чем во всей Германии.

Ранее сообщалось, что русский немец Пиннекер помогает десяткам европейцев переехать в Россию.