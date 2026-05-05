«Переезд» без потери данных: российский мессенджер eXpress научился забирать чаты и ботов из Telegram
Российский мессенджер eXpress научился переносить чаты из Telegram
Отечественная платформа для корпоративных коммуникаций eXpress предложила бизнесу безболезненный способ отказаться от зарубежных сервисов. Как сообщили CNews представители компании, теперь корпоративные клиенты могут перенести всю историю переписки и даже готовых чат-ботов из Telegram в российское решение, не опасаясь потерять накопленные данные.
Инструмент для миграции выглядит максимально простым. Администраторам достаточно запустить специального бота, который умеет как точечно перемещать отдельные беседы, так и массово экспортировать десятки чатов, сохраняя при этом строгую хронологию сообщений. Участников можно добавлять привычным способом — вручную или через загрузку Excel-файла.
Отдельного внимания заслуживает подход к автоматизации. Разработчики eXpress создали технологию, позволяющую адаптировать уже существующих Telegram-ботов для работы на новой платформе. Главный плюс в том, что для этого не требуется заново переписывать весь программный код.
Интерфейс российского мессенджера выполнен в лаконичном и интуитивно понятном стиле, визуально близком к Telegram, поэтому сотрудникам не придется тратить время на переобучение. Платформа официально включена в реестр отечественного ПО и корректно работает на всех ключевых операционных системах: Windows, MacOS, Linux, Android, iOS, «Аврора», а также в веб-версии.