«Переезд» без потери данных: российский мессенджер eXpress научился забирать чаты и ботов из Telegram

Отечественная платформа для корпоративных коммуникаций eXpress предложила бизнесу безболезненный способ отказаться от зарубежных сервисов. Как сообщили CNews представители компании, теперь корпоративные клиенты могут перенести всю историю переписки и даже готовых чат-ботов из Telegram в российское решение, не опасаясь потерять накопленные данные.

Инструмент для миграции выглядит максимально простым. Администраторам достаточно запустить специального бота, который умеет как точечно перемещать отдельные беседы, так и массово экспортировать десятки чатов, сохраняя при этом строгую хронологию сообщений. Участников можно добавлять привычным способом — вручную или через загрузку Excel-файла.

Отдельного внимания заслуживает подход к автоматизации. Разработчики eXpress создали технологию, позволяющую адаптировать уже существующих Telegram-ботов для работы на новой платформе. Главный плюс в том, что для этого не требуется заново переписывать весь программный код.

Интерфейс российского мессенджера выполнен в лаконичном и интуитивно понятном стиле, визуально близком к Telegram, поэтому сотрудникам не придется тратить время на переобучение. Платформа официально включена в реестр отечественного ПО и корректно работает на всех ключевых операционных системах: Windows, MacOS, Linux, Android, iOS, «Аврора», а также в веб-версии.