Переезд с комфортом: какие удобства ждут жителей аварийных домов Коломны в новой пятиэтажке

В Озерах городского округа Коломна завершается строительство современного и комфортабельного пятиэтажного жилого дома, предназначенного для переселения 78 семей из признанного аварийным жилищного фонда.

Общая жилая площадь нового здания, возводимого в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», превышает 7,9 тыс. кв м. Строение включает семь подъездов, оснащенных лифтами, а прилегающая территория будет оснащена парковочными местами и детской игровой площадкой.

Как сообщила начальник отдела по учету и предоставлению жилья управления имущества Городского округа Коломна Татьяна Кафтанатий, для организации переселения заключено 78 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений у застройщика, при этом уже подано 74 заявления на получение жилищных сертификатов.

Данные меры реализуются в контексте региональной программы Московской области по расселению граждан из ветхого жилья. В рамках этой программы в Городском округе Коломна уже освобождены от жильцов пять аварийных многоквартирных домов, а до конца 2029 года планируется расселить еще 50 подобных объектов.