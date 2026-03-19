Переговоры на паузе: политолог назвал условие возвращения к России, США и Украины к диалогу

Работа трехсторонней контактной группы в формате Россия — США — Украина временно приостановлена. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, после чего политологи поспешили объяснить подоплеку решения. По мнению главы «Центра политического анализа» Павла Данилина, пауза связана с действиями официального Киева, которые в Москве расценивают как контрпродуктивные. Анализ ситуации со слов эксперта публикует ‭ «ФедералПресс» .

Собеседник издания отметил, что диалог с американской стороной продолжается, однако и к Вашингтону накопились вопросы. Данилин напомнил о недавних событиях на международной арене, когда переговоры с одной из стран закончились трагедией для ее руководства. В связи с этим от США ждут большего прагматичности и выполнения обещаний, которые брал на себя Дональд Трамп, инициируя переговорный процесс.

По словам политолога, российско-американские контакты не прекращались, в то время как взаимодействие с украинской стороной решено было заморозить из-за демонстрируемой ею неадекватности. Эксперт подчеркнул, что и к действиям Вашингтона есть серьезные претензии.

Как пояснил Данилин, Москва пошла на серьезные уступки, породившие так называемый «Дух Анкориджа», однако в ответ столкнулась не с движением навстречу, а с новыми требованиями. Ситуацию усугубляют действия Киева, который, как считают в Кремле, пытается влиять на переговорную позицию ударами по российским городам. Такой подход, по мнению аналитика, только затрудняет достижение компромисса.

В экспертной среде предполагают, что пауза в работе трехсторонней группы может затянуться до прояснения ситуации на полях сражений.

«Работа трехсторонней группы, по словам Дмитрия Пескова, поставлена на паузу. Я думаю, что пауза может быть снята после того, как закончится весенняя распутица и станет понятно положение на фронтах», — резюмировал Данилин.

