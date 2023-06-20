Переход через железнодорожные пути на станции Расторгуево в Ленинском округе откроют в сентябре

В Видном продолжается строительство нового пешеходного моста через железнодорожные пути на станции Расторгуево. Современный объект возводится вместо устаревшего и демонтированного в прошлом году. Как идут работы на строительной площадке на днях проверил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

Жители муниципалитета очень ждут введения в эксплуатацию перехода, так как людям станет значительно удобнее и безопаснее. Сейчас переход находится в высокой степени готовности и как подтвердил Алексей Спасский он начнет работу в сентябре этого года.

В настоящее время на 95 % готова конструкция павильона со стороны Донбасской улицы, тут уже монтируют лифтовую шахту. Рабочие устраивают и другие павильоны, а также собирают пролетные строения.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Ленинский ]

«Весь необходимый строительный материал доставлен на площадку, это важно для соблюдения сроков», - подчеркнул глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

Он отметил, что новый переход будет соответствовать современным стандартам безопасности и комфорта, будет крытым, с лифтами и пандусами для маломобильных жителей.