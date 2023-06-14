Переход через железную дорогу достраивают в Люберцах

В городском округе Люберцы идет строительство разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути. Работы ведутся неподалеку от станции Ухтомская.

Безопасный, удобный и современный переход свяжет две части города, которые раньше разделяла железная дорога. Он соединит Новую улицу и 1-й проезд Михельсона.

Место стройки посетил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Он проверил ход работ, отметив, что масштабный проект реализуется при поддержке правительства Московской области и лично губернатора Андрея Воробьева.

Сейчас строители армируют плиты пролетов на опорах, возводят крышу, вскоре начнется остекление перехода.

Глава Люберец напомнил, что строительство может быть завершено либо в конце июля, максимум - в начале августа.

Волков подчеркнул, что это будет современный и комфортный надземный переход, оборудованный лестничными маршами и пассажирскими лифтами. Это позволит снизить уровень травматизма на железной дороге.