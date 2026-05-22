Перелом бедра и потеря работы: суд обязал сразу две больницы заплатить пациенту

Куйбышевский районный суд Новокузнецка обязал два медицинских учреждения компенсировать моральный вред местному жителю, сообщает VSE42.Ru . Пациент настаивал: несвоевременная и неточная диагностика перелома бедренной кости привела к ухудшению здоровья, отстранению от работы и падению зарплаты до минимума. Суд взыскал с каждой больницы по 50 тысяч рублей.

Истец обратился за медицинской помощью в августе 2022 года в Городскую клиническую больницу № 1 им. Г. П. Курбатова и Кузбасский клинический кардиологический диспансер им. акад. Л. С. Барбараша. По мнению мужчины, медучреждения допустили несвоевременную и неточную диагностику перелома бедренной кости.

Последствия оказались серьезными. Из-за ухудшения здоровья пациента признали непригодным к отдельным видам профессиональной деятельности. Его отстранили от работы, а зарплата упала до минимума.

Проведенная экспертиза подтвердила доводы истца о ненадлежащем качестве медицинских услуг. Суд постановил взыскать с каждой больницы по 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Общая сумма выплат составит 100 тысяч рублей.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

