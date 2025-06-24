Перемирие между Ираном и Израилем нарушено: кто виноват, и что сказал Трамп

Президент США Дональд Трамп, известный своей прямотой, не стал церемониться в оценке нарушенного перемирия. По его словам, Израиль и Иран так долго и яростно враждовали, что «понятия не имеют, что делают» (в оригинале прозвучало более грубое what the fuck).

Трамп заверил: полномасштабной атаки Израиля на Иран не будет, перемирие сохраняется. Израильские пилоты, по его красочному выражению, лишь дружелюбно «помашут крылом» в сторону соседа. Однако источники Axios сообщают: после разговора с Трампом премьер Нетаньяху согласился лишь сократить масштаб ответного удара, но не отменить его.

На фоне этих заявлений израильские СМИ пишут о взрывах к северу от Тегерана, предположительно, атакован радар. Сам Трамп допускает, что нарушение перемирия Ираном могло быть неумышленным.