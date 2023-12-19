Перенесший операцию Игорь Николаев уехал из России

63-летний артист был госпитализирован в начале 2022 года, а в 2023-м его состояние ухудшилось: начались невыносимые боли в груди. Врачи провели звезде экстренную операцию на сердце в сентябре. Николаев быстро восстановился после вмешательства, а недавно начал активнее принимать участие в проектах.

Как сообщает портал «Дни.ру», артист уехал из России. В своем личном блоге он объяснил это участием в шоу «Фактор BY», который снимают в Республике Беларусь. Кажется, певец всерьез взялся за карьеру и намерен снова радовать поклонников.

Сам Игорь Николаев отметил, что уже чувствует себя хорошо и не испытывает проблем со здоровьем.