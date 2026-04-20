«Переносчик 60 вирусов»: в Приамурье впервые обнаружили табачную белокрылку на цветах из Китая и пустили их под нож

Сотрудники управления Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия) пресекли ввоз на территорию Приамурья партии цветов, прибывшей из Китая и зараженной опасным карантинным организмом. Как сообщили в ведомстве, запрет был наложен после проведения лабораторной экспертизы, осуществленной специалистами Амурского филиала ФГБУ «АПК „НАЦРЫБА“. В ходе фитосанитарного контроля в партии гортензий, насчитывавшей более сорока штук, был впервые выявлен вредоносный объект — табачная белокрылка.

По информации Россельхознадзора, данный карантинный вредитель был обнаружен в импортной растительной продукции, поступившей в регион, впервые. В соответствии с действующими фитосанитарными нормами, вся партия зараженных цветов будет уничтожена путем сожжения под непосредственным контролем инспекторов управления. Собственники груза уже уведомлены о необходимости проведения данной процедуры.

Табачная белокрылка представляет собой серьезную угрозу для сельского хозяйства, являясь опасным многоядным вредителем как открытого, так и закрытого грунта. Взрослые особи и личинки питаются соком растений, ослабляя их, а также выступают переносчиками более шестидесяти различных вирусных заболеваний. В зоне особого риска находятся овощные и цветочные культуры, ягодные кустарники, цитрусовые и бахчевые, а также декоративные и лекарственные растения. Наибольшую опасность вредитель представляет в условиях теплиц, парников и оранжерей, где высокая влажность и температура создают идеальную среду для его размножения.