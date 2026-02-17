Переобуться по сезону: автовладельцев в Подмосковье предупредили об «иллюзии весны»

Несмотря на то, что солнце все чаще заглядывает в окна автомобилей, а сугробы начинают оседать, московским водителям рекомендуют повременить с визитом в шиномонтаж. Весеннее настроение может сыграть злую шутку с теми, кто уже готов «переобуть» свои машины. Синоптики предупреждают: зима не собирается сдавать позиции без боя.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с REGIONS настоятельно рекомендовала автовладельцам не поддаваться иллюзии ранней весны. По словам эксперта, до конца марта менять покрышки точно не стоит. Даже если днем столбик термометра будет уверенно показывать плюсовые температуры, опасность подстерегает водителей в темное время суток.

По словам синоптика, даже при положительной дневной температуре сохраняется высокий риск гололедицы из-за обилия снега. Снег может подтаять, а затем, с ночным понижением температуры, превратиться в лед на дорогах. Такой сценарий делает летнюю резину не просто бесполезной, а смертельно опасной.

Позднякова отметила, что в ближайшее время погода остается зимней. В четверг, например, ожидается настоящая пурга, что также требует от водителей сохранения зимних шин. Синоптик добавила, что полное таяние снежного покрова вряд ли произойдет раньше апреля, поэтому торопиться с сезонной сменой резины не следует. До тех пор автомобилистам стоит быть готовыми к любым сюрпризам, которые преподнесет изменчивая погода центральной России.

Ранее Позднякова также подробно рассказала, чего ждать от грядущего марта, и будет ли этот месяц по-весеннему теплым.