Перепевшего Газманова SHAMANа раскритиковали в Сети

Ярослав Дронов не первый раз перепевает чужие хиты, но, по мнению пользователей Сети, некоторое исполнение артиста «хромает».

SHAMAN на одном из концертов 2023 года вышел на сцену к народу. Певец выбрал образ в шинели и неожиданно запел хит Олега Газманова — «Эскадрон». Верные фанаты артиста стали нахваливать его после концерта в соцсетях, однако не все были с ними согласны. Как и любая звезда, Дронов тоже подвергается нападкам хейтеров, пишет издание «Утро.ру».

«До Газманова как до Магадана раком», «Мерзкая пародия! Сплошное самолюбование! До Газманова как до неба!», «у Олега намного лучше», — пишут фолловеры.

Впрочем, сам Дронов не реагирует на критику, ведь база его поклонников куда солиднее и он востребован на звездном рынке.