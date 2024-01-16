Перерасчет платы за ЖКУ и места для крещенских купаний: в Красногорске прошло оперативное совещание

В первую очередь были подведены итоги прошлого года и определены приоритетные проекты, которые необходимо реализовать в 2024 году.

Подводя итоги 2023 года, стало ясно, что все службы оперативно и слаженно работали над ликвидацией проблем, с которыми сталкивались жители. Коллегам была вручена награда «Команда года-2023». В 2024 году командный принцип работы и консолидированность должны оставаться в приоритете.

Вопросы обеспечения теплом стали первоочередными на текущей сессии. Глава городского округа Красногорска распорядился, чтобы были внесены предложения, каким образом будет перераспределен перерасчет платы за ЖКУ.

При перерасчете будет учтено, сколько длился простой в каждом жилом доме, где возникли проблемы.

Кроме того, на совещании обсудили вопросы содержания территорий, жилого фонда и соцобъектов в округе.

Затронули тему подготовки к празднованию православного праздника Крещения Господне, который традиционно выпадает на ночь с 18 на 19 января. Жителям предлагают посетить семь оборудованных мест, где будут дежурить медики и спасатели. Как и в прежние года они размещены в Красногорске, Нахабино, Путилково, Дмитровском, Ильинском. В нынешнем году также оборудуют новую зону для крещенских купаний рядом с Никольским храмом. Для пользования доступны теплые раздевалки, предложено горячее питание и чай.