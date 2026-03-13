Перерасчет с начала года: Минтруд меняет порядок выплат многодетным

Ведомство представило поправки, которые позволят десяткам тысяч семей сохранить поддержку даже при небольшом выходе за границы нуждаемости. Соцфонд готовится пересмотреть ранее вынесенные отказы, пишет ТАСС.

Министерство труда и социальной защиты вынесло на общественное обсуждение обновленный порядок назначения единого пособия. Как сообщили в пресс-службе ведомства, корректировки связаны с принятием федерального закона, который гарантирует сохранение выплат многодетным при определенных условиях.

Разработанные изменения касаются ситуаций, когда среднедушевой доход в многодетной семье незначительно превышает установленный прожиточный минимум. Согласно новым правилам, если это превышение составляет не более 10 процентов, семья сохраняет право на пособие. Поддержка будет продлена еще на 12 месяцев, однако размер выплаты составит 50 процентов от регионального прожиточного минимума.

В министерстве пояснили, что теперь норма, ранее закрепленная в законе по поручению главы государства, вносится непосредственно в постановление правительства, регламентирующее правила назначения выплат. Аналогичные изменения в ближайшее время должны быть интегрированы и в региональные нормативные акты.

Особо подчеркивается, что после вступления всех поправок в силу Социальный фонд проведет ревизию отказов, которые были вынесены с начала текущего года. Семьям, соответствующим новым критериям, выплаты будут назначены задним числом. По предварительным оценкам специалистов, обновленный порядок позволит дополнительно охватить государственной поддержкой около 74 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 230 тысяч несовершеннолетних.