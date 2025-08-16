В селе Ольгинка Туапсинского района Краснодарского края произошло нападение на местного жителя. Трое мужчин с бородой и ножами попытались нанести ему серьёзные травмы. Об этом сообщает Readovka.

Конфликт произошёл из-за того, что мужчина на несколько минут заблокировал выезд от своего дома. Ему нужно было высадить мать, которая недавно перенесла инсульт.

В конфликт вмешалась даже мать нападавших, набросившись на женщину-инвалида. Прохожий, недавно вернувшийся с СВО, попытался прийти на помощь, но не успел: мужчину избили и затолкали в машину, которая увезла его в неизвестном направлении.

В местных сообществах сообщают, что через некоторое время после происшествия пострадавшего доставили к его дому и угрожали: «Ты подписал себе смертный приговор, скажешь хоть слово — мы перережем всю твою семью».

На следующий день мать пострадавшего, к несчастью, снова госпитализировали в связи с обострением болезни. По словам местных, семья, которая совершила нападение, владеет рестораном «Райский уголок», расположенным на набережной.

Двоих налетчиков зовут Хачик и Гарик, третьего идентифицировать не удалось. Вероятно, они находятся в России нелегально.