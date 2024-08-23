Переселенцы из аварийного жилья получили ключи от квартир в новом доме в Ликино-Дулево

Жителям Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа вручили ключи от квартир в новом доме, построенном в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что в новом доме в общей сложности сорок шесть квартир, где будут проживать сто двадцать пять человек. Все квартиры с внутренней отделкой, имеется сантехника и электрика.

В трехэтажный жилой дом переедут семьи, проживающие в аварийных домах на улице Советская №39, Комсомольская №4, №5, улице 30 лет ВЛКСМ №11. А общая площадь расселяемого фонда составит чуть менее двух тысяч квадратных метров.

Накануне губернатор Андрей Воробьев обсудил с главой Власихи Германом Потапчуком планы по развитию этого закрытого административно-территориального образования.