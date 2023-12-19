Переселенцы из аварийных домов в Подмосковье с января могут получить жилищные сертификаты

Граждане, проживающие в аварийных домах Подмосковья, с первого января следующего года могут получить жилищные сертификаты. Об этом сообщили в областном Минстрое.

В 2024 году в регионе начинается новый этап программы расселения аварийного жилфонда. Теперь расселять будут дома, которые были признаны аварийными после первого января 2017 года. Речь идет о 24 тысячах граждан и помещениях площадью около 380 тысяч квадратных метров.

Чтобы получить жилищный сертификат, нужно убедиться в том, что дом включен в программу. Жилье должно быть единственным у собственника. При этом право собственности на него должно быть приобретено до признания дома аварийным.

Заключить соглашение о представлении жилищного сертификата можно до конца мая.