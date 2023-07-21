«Перешла все барьеры адекватности»: таролог предсказала дальнейшее будущее Блиновской
Таролог Абравитова рассказала, ждет ли Блиновскую реальный срок заключения
Фото: [Елизавета Клементьева/ТАСС]
Знаменитой создательнице марафонов успеха Елене Блиновской может грозить до 10 лет лишения свободы в связи с новыми данными в ее уголовном деле. Инфлюэнсера подозревают в мошеннических действиях.
Известный таролог Марианна Абравитова рассказала, какую судьбу блогеру предсказывают карты Таро.
«Блиновскую ждет негативный сценарий и с высокой степенью вероятности какой-то срок заключения. Конечно, я не вижу 10 лет, но именно реальный, может небольшой срок у нее будет», — заявила Абравитова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам собеседницы, Блиновская в этом деле выступает в роли «сакральной жертвы».
«Должны пострадать люди очень яркие, которые очень нагло попирали этот закон. Выбирается такой человек и, скажем, его прилюдно наказывают, чтобы другие десять раз подумали прежде, чем так же сделать», — пояснила таролог.
Собеседница подчеркнула, что блогер сама «шла в эти сети», двигалась бодрым и активным шагом.
«Конечно, она перешла все барьеры адекватности. Поэтому прогноз такой: должен быть реальный срок заключения, но не по полной программе», — подытожила специалист.
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