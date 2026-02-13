Перестанут прощать занижение цены на иномарки: с 1 апреля 2026 года введут ужесточенный утильсбор

С 1 апреля 2026 года схема с занижением стоимости через страны союза перестанет работать. Ведомство опубликовало законопроект о корректировке коэффициентов утилизационного сбора. Документ предполагает послабление для туристического транспорта: ставки на ввоз зарубежных автобусов станут ниже. Однако главные изменения коснутся рядовых водителей.

С апреля следующего года государство уравняет условия уплаты сбора для машин, ввезенных из стран ЕАЭС. Разница между автомобилями для личного пользования и для перепродажи исчезнет. Власти намерены пресечь практику искусственного занижения таможенной стоимости, которой активно пользовались через Киргизию, Казахстан, Армению и Беларусь.

Эксперт Артем Самородов пояснил, что схема работала примерно полтора года. Предприимчивые граждане оформляли иномарки через таможенную приходную квитанцию, существенно снижая итоговую цену. По аналогии с историей на казахстанском направлении, теперь настал черед киргизского. Специалист предупредил: тем, кто приобрел транспорт с апреля 2024 года по заниженной стоимости, вероятно, выставят доначисления.

Ранее сообщалось, что ИИ перепутал обычных пользователей с санкционными лицами.