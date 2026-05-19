Перетанцевал Эджертона: приморский морж Миша повторил культовую сцену из триллера «Вершина» и собрал 1,5 млн просмотров

Тихоокеанский морж Миша из Приморского океанариума во Владивостоке неожиданно ворвался в мировые тренды. Как сообщают Telegram-каналы, животное снялось в пародии на вирусный танец маньяка Бена из триллера «Вершина», где актер Тэрон Эджертон хаотично и пугающе двигается под трек «Go» группы The Chemical Brothers, а героиня Шарлиз Терон спасается бегством. Эпизод давно превратился в интернет-мем.

В версии океанариума морж Миша и его инструктор Елизавета Чон-Сон воспроизвели сцену в точности до наоборот: пока животное отплясывает, партнерша, подобно героине фильма, пытается уплыть. Автором идеи стал тренер морского млекопитающего Владимир Маслов. Как передает РИА Новости, он рассказал, что, будучи активным блогером, следит за трендами, и когда сцена из фильма набрала бешеную популярность и все начали снимать пародии, подумал, что Миша способен делать похожие движения и способен переплюнуть любую из них.

Ролик мгновенно стал хитом, собрав 1,5 миллиона просмотров и около 1700 комментариев. Зрители в соцсетях признают, что морж переиграл даже Тэрона Эджертона. По словам Маслова, движения ластами и головой Миша делает уже давно, а вот фирменное открывание рта, будто он говорит, освоил всего несколько месяцев назад. Обучение заняло четыре дня и, как уточняет «Российская газета», щедро поощрялось вкусной рыбой.