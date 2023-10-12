Переустройство газопровода и строительство дороги: в администрации Мытищ прошло совещание по важным вопросам

В администрации городского округа Мытищи прошло совещание, в рамках которого обсудили ряд важных вопросов. Об этом рассказали на сайте муниципальной администрации.

Одной из тем на повестке дня стал вопрос освобождения территории в охранной зоне магистрального газопровода теми, кто занимает ее незаконно. До 15-го октября они должны будут покинуть место, поскольку здесь проведут гидравлические испытания.

Также участники совещания обсудили дальнейшую судьбу охранной зоны линии электропередач около деревни Беляниново. В администрации Мытищ решили начать процедуру определения правообладателя данного участка.

Еще одной темой беседы стали ограничения движения, связанные со строительством новой дороги «Виноградово – Болтино – Тарасовка» у деревни Погорелки. Как отметил первый замглавы Мытищ Олег Сотник, необходимо все устроить так, чтобы жители не были отделены от важных объектов инфраструктуры. Окончательное решение будет приниматься совместно с застройщиком и министерством транспорта Московской области.