Перевернутая удача: почему злодей из «Гарри Поттера» стал главным символом удачи для всего Китая

Персонаж саги о Гарри Поттере Драко Малфой обрел неожиданную популярность в Китае в преддверии Нового года, превратившись в своеобразный символ удачи. Причиной такого феномена стал любопытный лингвистический казус, связанный с переводом имени вымышленного волшебника на китайский язык, пишет Царьград .

Иероглифы, используемые для передачи имени «Драко Малфой», дословно означают «лошадь» и «хорошая удача». Эта случайная, но символически идеальная смысловая комбинация идеально вписалась в контекст наступающего 2026 года, который по восточному календарю пройдет под знаком огненной красной Лошади. В результате изображения актера Тома Фелтона, исполнившего роль Малфоя в киноэпопее, массово печатаются на плакатах и открытках, украшая витрины магазинов, двери домов и интерьеры по всей стране.

Традиция приобрела еще один символичный слой: зачастую изображения персонажа размещают в перевернутом виде. В китайской культуре такая инверсия означает, что желаемое уже осуществилось. Таким образом, перевернутый символ «хорошей удачи» (читай — Драко Малфой) служит не просто пожеланием, а утверждением, что удача уже находится здесь и сейчас, осеняя каждого, кто увидит этот знак.

Интересно, что сам Том Фелтон, чье детское фото в роли юного волшебника из Слизерина стало вирусным новогодним талисманом, пока никак не отреагировал на этот необычный культурный тренд. Ситуация ярко иллюстрирует, как глобальная поп-культура, сталкиваясь с местной языковой спецификой и традициями, может порождать абсолютно новые и непредсказуемые явления.

