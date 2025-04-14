Перевозчикам напомнили о запрете на высадку из общественного транспорта детей, не оплативших проезд

В Минтрансе России напомнили перевозчикам о запрете на высадку из общественного транспорта детей, не оплативших проезд. В ведомстве сообщили, что в соответствии с частью 22 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» установлен запрет на высадку из транспорта детей в возрасте до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.

Эта мера действует при поездках вне зависимости от вида транспорта по маршрутам в городском, пригородном и междугородном сообщении. В случае принудительной высадки ребенка из транспорта водителю будет грозить административный штраф в размере 5 тыс. рублей и в размере от 20 тыс. рублей до 30 тыс. рублей должностным лицам.

Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность в случаях применения насилия, причинения вреда здоровью, уничтожения или повреждения имущества, а также если действия представителя перевозчика привели к оставлению ребенка без помощи в опасном для жизни или здоровья состоянии.