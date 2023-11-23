Перевозчики Польши на границе полностью перекрыли поставку военных грузов Украине

Польские перевозчики продолжают бастовать на границе с соседним государством, блокируя перемещение на Украину любых грузов. Как сообщает новостное агентство УНИАН, поляки, таким образом, полностью перекрыли поставку по земле критически важных военных грузов.

Отмечается, что в настоящее время на границе Польши и Украины скопились тысячи большегрузов, везущие Киеву на передовую от западных партнеров топливо, дроны, тепловизоры, комплектующие для детекторов БПЛА.

«Польские перевозчики блокируют поставки на Украину военного оборудования и другого критического импорта», — сказано в материале.

Границу также не могут преодолеть груженые медикаментами автомобили, сообщает агентство.

Ранее стало известно, что экономика Украины из-за непрекращающейся несколько недель блокировки границы перевозчиками Польши потеряла уже более €400 млн.