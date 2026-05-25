Перезагрузка или выключение: специалисты объяснили, как правильно «лечить» зависающий компьютер

Журналисты издания BGR разобрали один из самых частых пользовательских вопросов: в чем разница между перезагрузкой и полным выключением компьютера и какую процедуру стоит применять для устранения неполадок. По их словам, многие владельцы ПК ошибочно считают эти действия взаимозаменяемыми, хотя на деле они запускают совершенно разные процессы.

Если речь идет о мелких сбоях — программа перестала отвечать, завис интерфейс или некорректно работает какое-либо устройство, — эксперты советуют использовать именно перезагрузку. В этом случае операционная система принудительно перезапускает все драйверы и фоновые службы, которые могли дать сбой в процессе работы. Именно по этой причине после инсталляции нового софта Windows так настойчиво требует выполнить restart — без него обновленные компоненты просто не смогут корректно загрузиться.

Полное выключение компьютера тоже может быть полезным инструментом, но только при одном важном условии: необходимо деактивировать функцию «Быстрая загрузка». Если этого не сделать, система фактически не выключается до конца, а уходит в глубокий гибридный сон, сохраняя часть процессов в памяти. При отключенной же опции после нажатия кнопки питания материнская плата и оперативная память полностью обесточиваются, компьютер перестает потреблять электроэнергию, а при следующем включении запускает все компоненты с нуля, что равносильно глубокой аппаратной перезагрузке.

Таким образом, для повседневного устранения глюков специалисты рекомендуют перезагрузку, а выключение с отключенной быстрой загрузкой приберечь для случаев, когда требуется действительно «чистый» старт системы.