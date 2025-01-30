Переживших блокаду Ленинграда жительниц Талдома поздравили с памятной датой
Фото: [Пресс-служба администрации Талдомского г. о.]
Талдом присоединился к празднованию годовщины снятия блокады Ленинграда. Глава округа Юрий Крупенин и председатель Совета депутатов Михаил Аникеев лично поздравили с памятной датой трех местных жительниц, переживших тяжелое военное время.
В честь 81-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады ветеранов Ларису Петровну Власову, Нину Родионовну Мошкину и Тамару Григорьевну Лебедеву поздравили от всей души. Юрий Крупенин и Михаил Аникеев преподнесли цветы и подарки, а также сказали теплые пожелания и слова благодарности.
Ветераны Лариса Власова, Нина Мошкина и Тамара Лебедева являются примером стойкости и отваги. На их глазах проходила блокада Ленинграда, во время которой женщины пережили немало тяжелейших испытаний. Несмотря на это им удалось не только выжить, но и внести свой вклад в достижение Победы. И хотя 872 дня кошмара позади, память об этих событиях, отважных защитниках и борьбе простых граждан, живет в них. Именно благодаря ветеранам молодое поколение может узнать историческую правду и сохранить ее для потомков.