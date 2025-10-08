Переживший два инфаркта поэт-медик героически спасал бойцов СВО

За два с половиной месяца работы на передовой медбрат Юрий Раков из Подмосковья эвакуировал и оказал помощь десяткам российских бойцов, однако цена такой самоотверженности оказалась высока. В беседе с REGIONS герой поделился , как ему удалось сохранить настоящее профессиональное и человеческое мужество в зоне СВО, несмотря на личный удар по здоровью.

Самый тяжелый удар, по словам собеседника, случился, когда пришлось эвакуировать бойца, который всего несколькими часами ранее делил с ним утренний чай. Раков признался, что это было по-настоящему страшно. После первого инфаркта он долго восстанавливался, но в этом году снова решил вернуться в зону СВО, где с ним случился второй инфаркт. После лечения герою установили стент.

Сегодня Юрий Раков продолжает работать на Одинцовской подстанции скорой помощи, где трудится с середины 1990-х годов. Справиться с колоссальным стрессом, полученным как на фронте, так и в ежедневной работе «скорой», ему помогает творчество — он пишет стихи. В ближайшее время поэт-медик планирует выпустить песню, которая, по информации REGIONS, будет посвящена вечным темам: любви и предательству, вере, надежде и дружбе.

